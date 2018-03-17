» «ترامب» يطالب «ممثلة إباحية» بتعويض 20 مليون دولار

17 مارس 2018 - 08:53 م

اتهم مايكل كوهين المحامي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممثلة الأفلام الإباحية "ستورمي دانيالز" باختراق بنود اتفاق عدم الإفصاح، 20 مرة على الأقل، مدعيا حق موكله في طلب 20 مليون دولار تعويضا عن الضرر الذي لحق بترامب.

ووفقا لما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، فإن "كوهين" ينوي دفع النزاع مع "دانيالز" بعيدا عن أعين العامة، والعودة إلى التحكيم الخاص، بحسب ملف القضية.

وكانت "دانيالز" ادعت أنها أقامت علاقة جنسية مع "ترامب"، وأنها تلقت 130 ألف دولار من محامي "ترامب" الشخصي عام 2016، سرا نظير موافقتها على سرية هذه العلاقة المزعومة.

وفي وثيقة أخرى مقدمة للمحكمة، قال محامي عن ترامب إنه ينوي الانضمام للدفع بإعادة إجراءات القضية مرة أخرى للتحكيم، بحيث تتسم إجراءات القضية بالسرية.

من جانبه، وصف مايكل أفنياتي محامي ستورمي دانيالز التهديد الذي يشكله ترامب ومحاميه مايكل كوهين بالحصول على ملايين الدولارات كتعويض عن الضرر الذي لحق بالأول، وكذلك جهودهما للنظر في القضية خلف الأبواب المغلقة، بأنه أمر يرقى إلى مستوى "إرهاب" موكلته "دانيالز".

وينكر "ترامب" العلاقة الجنسية المزعومة مع "دانيالز"، كما حصل في وقت سابق على أمر قضائي ضد الممثلة الإباحية يمنعها من الإفصاح عن "معلومات سرية" عن علاقتهما المزعومة.



