«البناء والتنمية» عن المشاركة في «الرئاسية»: الأمر متروك لأعضائنا

17 مارس 2018 - 08:59 م

كشف محمد تيسير، رئيس حزب البناء والتنمية، عن موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مارس الجاري، مؤكدًا أن الحزب ترك الحرية لأعضائه من المشاركة والتصويت.

وقال "تيسير"، في حوار له نشره موقع الحزب، إن الانتخابات الرئاسية من القضايا المهمة حيث يترتب على نتائجها آثار ذات أهمية بالغة تمس مستقبل الوطن.

وأضاف "أما عن موقفنا من الانتخابات الحالية فالحزب وأعضاؤه جزء لا يتجزأ من الشعب المصري والقضايا التي تهم الشعب المصري دائما في بؤرة اهتمام الحزب وأعضائه، وبناء على ذلك فقد أصدر الحزب توجيهاته لقواعده بترك الحرية لأعضائه لاختيار ما هو أفضل لمصلحة الوطن وذلك ثقة في نضج أعضاء الحزب ووعيهم السياسي".

وعن القضية الفلسطينية، أكد "تيسير" أن ما يسمى بصفقة القرن هو واحد من السيناريوهات المطروحة من جهة الكيان الصهيوني منذ زمن بعيد وقد قوبل بالرفض من المصريين والفلسطينيين على حد سواء طيلة الفترة الماضية ولكن الحديث تجدد عنها بعد معاودة الرئيس الأمريكي ترامب لطرح الأمر من جديد.

واستبعد "رئيس حزب "البناء والتنمية"، أن يقبل المصريون بالتنازل عن شبر من أرضهم, كما أن الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا بوطن بديل عن وطنهم, كما أن الأمة العربية والإسلامية لا يمكن أن تقبل التنازل عن أرض الإسراء.

وتابع: "لعل من المهم هنا أن نشير إلى ما نقلته جريدة الحياة عن مصادر فلسطينية من أن وزير المخابرات العامة المصرية أكد لوفد حماس أن مصر ترفض في شكل مطلق الصفقة الأمريكية التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية وأن مصر ترعى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وترفض قرار ترامب اعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني".