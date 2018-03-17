» «حماس» تغلق شركة اتصالات بغزة

17 مارس 2018 - 09:02 م

أغلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة والتي تديرها حركة حماس، اليوم السبت، شركة "الوطنية موبايل" للاتصالات الخلوية؛ لعدم تعاونها معها بمجريات أمنية من ضمنها التحقيق في التفجير الذي تعرض له موكب، رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الثلاثاء الماضي.

وقال توفيق أبو نعيم المدير العام لقوى الأمن الداخلي في قطاع غزة لصحيفة فلسطين المحلية، إن الأجهزة الأمنية في غزة أغلقت شركة "الوطنية موبايل" بقرار من النيابة العامة لعدم تعاونها معها وليس بقرار من الشرطة أو المباحث.

وأوضح أن الشركة لم تتعاون مع النيابة فيما يخص متطلبات المجريات الأمنية في غزة ومن ضمنها حادث استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق، عقب تفجير الموكب عن تجهيز "لجنة على أعلى مستوى" لكشف ملابسات الحادث.

ووقع الثلاثاء الماضي، انفجاراً أثناء مرور الموكب الذي يقل رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له، عقب وصولهم للقطاع، في منطقة بيت حانون، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.



