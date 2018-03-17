حجز النطق بالحكم بحق متهم في اقتحام محكمة بني مزار

17 مارس 2018 - 09:06 م

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة مساء اليوم، السبت، بمحافظة أسيوط بحجز النطق بالحكم على أحد المتهمين باقتحام محكمة بنى مزار إلى جلسة 27 مارس الجارى.

وقال الدفاع، إن المحكمة استمعت اليوم إلى المرافعة عن متهم محكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا فى أحداث اقتحام محكمة بنى مزار إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وتم القبض عليه وتعاد إجراءات محاكمته أمام دائرة عسكرية والتى قررت حجز النطق بالحكم عليه لجلسة 27 مارس الجارى.

وكانت المحكمة العسكرية قضت أواخر العام الماضى بالسجن المؤبد والمشدد بحق 131 متهمًا فى أحداث عنف وقعت بمركز بنى مزار تزامنا مع أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وأسندت للمتهمين عدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وخاصة.