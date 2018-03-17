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وإصابة 6 آخرين..

مقتل 4 مدنيين في غارة جوية للنظام السوري على «إدلب»

عرب وعالم

النظام يقتل 11 شخصاً في غارة على إدلب
الحرب في سوريا - أرشيفية

خالد الشرقاوي

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قُتل 4 مدنيين، وأُصيب 6 آخرون اليوم، السبت، جراء غارة جوية للنظام السوري على مدينة "معرة النعمان" بريف محافظة إدلب الجنوبي، شمال البلاد، المشمولة في اتفاق "خفص التوتر".

وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى حاج يوسف، إن مقاتلات تابعة للنظام نفذت غارة على منطقة سكنية في معرة النعمان، وأن القصف أدى إلى مقتل 3 نساء وطفل، وإصابة 6 مدنيين آخرين، وفق وكالة "الأناضول".

وخلال الأسبوع الأخير، بلغ عدد ضحايا الغارات الجوية على المناطق السكنية في محافظتي إدلب وحماة 21 قتيلا و52 جريحا.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض توتر"، تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة العام الماضي.



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