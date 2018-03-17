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إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة

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قصف غزة
قصف غزة

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غزة

قصف مدفعي

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم، السبت، إن فلسطينيًا أصيب بجراح متوسطة نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأوضح "القدرة"، أن "سيارات الإسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى دار الشفاء غربي مدينة غزة"، وفق وكالة "الأناضول".

وفي وقت سابق، قصفت مدفعية تابعة للجيش الإسرائيلي أراضٍ زراعية شرق المدينة.

وقال مصدر أمني فلسطيني، فضل عدم كشف هويته؛ لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "المدفعية المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، استهدفت أراض زراعية فارغة"، وفق المصدر ذاته.

من جهته قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "انفجرت عبوة ناسفة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في وقت لم تكن أي من قواتنا تمر في المنطقة ودون وقوع أي إصابات أو أضرار".

وأضاف: "رداً على ذلك ردت دبابات جيش الدفاع بتدمير نقطة مراقبة لحماس". ‎


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