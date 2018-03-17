» «صلاح» يسجل سوبر هاتريك في فوز ليفربول على واتفورد

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سجل محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في فوز فريقه على ضيفه واتفورد بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف التقدم للريدز مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعدما تلقى تمريرة من زميله السنغالي ساديو ماني ليتقدم صلاح بالكرة ويراغ اثنين من مدافعي واتفورد ويسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 42 أضاف صلاح نفسه الهدف الثاني للريدز بعدما تلقى تمريرة من أندرو روبرتسون ليسدد الكرة داخل المرمى.

وفي الدقيقة 50 صنع صلاح الهدف الثالث لزميله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو والذي سدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 77 سجل صلاح نفسه الهدف الشخصي الثالث له والهدف الرابع لفريقه بمهارة عالية بعد مراوغة ومرور من مدافعي واتفورد.

وفي الدقيقة 85 ، واصل صلاح التألق والتسجيل مضيفا الهدف الشخصي الرابع له والهدف الخامس لفريقه ليفربول.

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