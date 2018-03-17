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بعد التعادل السلبي أمام سيمبا..

المصري يتأهل لدور الـ32 «المكرر» بالكونفدرالية

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المصري

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المصري يتأهل إلى دور الـ32 بالكونفدرالية

المصريون

المصرى

الكونفدرالية

سيمبا

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة المصرى أمام سيمبا التنزانى، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب بورسعيد، في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة يتأهل المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "المكرر" فى بطولة الكونفدرالية بنتيجة مباراتى الذهاب والعودة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما .

وكان المصرى البورسعيدى قد تعادل مع سيمبا التنزانى فى مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما.

وخاض الفريق الساحلى المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، فى خط الدفاع: محمد حمدى وإسلام صلاح ومحمد كوفى ومحمد شطة، وفى الوسط: فريد شوقى وعمرو موسى وأحمد شكرى وإسلام عيسى، وفى الهجوم: أحمد جمعة ومحمد جاريندو.

وشهدت المباراة بعض محاولات لاعبى المصرى إدراك هدف التقدم فى المباراة، مستغلاً حماس جماهير الفريق التى تملأ استاد بورسعيد، ولكن دفاع سيمبا التنزانى أبطل جميع هجمات الفريق البورسعيدى ليفشل اللاعبون فى تسجيل أى أهداف فى المباراة.


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