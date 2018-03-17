مصر الثالث عالميًا في استيراد الأسلحة

17 مارس 2018 - 09:43 م

احتلت مصر المركز الثالث ضمن أكثر الدول استيراد للأسلحة الثقيلة في العالم، بعد كل من الهند التي تصدرت القائمة تليها السعودية.

وتخوض مصر حربًا شاملة ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وفي الدلتا، فضلاً عن مناطق الخطر المؤثرة في العمق المصري، في المنطقة الحدودية مع ليبيا، التي تعد نقطة انطلاق إلى داخل الأراضي المصرية لتنفيذ عمليات إرهابية.

غير إن الظروف التي تمر بها مصر جعلت البعض ينتقد الإقبال على استيراد الأسلحة التي تكلف الميزانية المصرية أموالاً طائلة.

وقال اللواء عبد السلام شحات، الخبير العسكري والاستراتيجي، في تصريح إلى "المصريون": "الجيش المصري قبل التدعيمات الكبرى على مستوى المعدات العسكرية البحرية والجوية، كان في المركز الـ14 على مستوى العالم، وأصبح الآن في المركز الثالث".

وأضاف: "في كل الأحوال يستطيع صاحب المركز الـ14 علي العالم أن يهزم بسهولة عناصر إرهابية غير منظمة تحاول القضاء على الدولة المصرية، من خلال اصطياد عناصر مسلحة منفردة بها، سوءًا بالقنص أو القتل المباشر، عبر اقتحام نقاط أمنية صغيرة، ومن ثم يجب التقليل من حجم استيراد الأسلحة واستغلالها لتحسين التعليم والصحة".

وأضاف: "هناك إسراف في استيراد الأسلحة الثقيلة من الخارج، خاصة وأن الظروف الاقتصادية في غاية الصعوبة على المستوي الرسمي والشعبي الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة، نتيجة قرارات الحكومة الاقتصادية، وبالتالي ليس مبررًا استيراد لتلك الأسلحة، طالما أن مصر لا تتعرض لحرب حقيقية من قوى منظمة ودولية".

من جهته، قال معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إن "ما تقوم به القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية، سواء في شبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة أو فيما قبل في مختلف أنحاء القطر المصري، يستحق كل الدعم الشعبي والرسمي، إلا أن هذا الأمر ليس لا أي علاقة بزيادة معدلات استيراد الأسلحة الثقيلة من الخارج، خاصة وأنه له ميزانية خاصة به متعلقة بميزانية القوات المسلحة نفسها، ولا يرتبط بالميزانية العامة للدولة".

وأضاف الشناوي لـ"المصريون": "مصادر شراء هذه الأسلحة يأتي من الضرائب وأسعار السلع والخدمات الرئيسية التي تعتمد الدولة في تحصيلها على تحسين الخدمات والسلع التي رفعت أسعارها، وبالتالي إحساس المواطن بقيمة ما يدفعه، إلا أن الدولة توجه هذه الأموال إلى أغراض أخرى، وان كانت مهمة إلا أنه لا يجب أن تشكل أولوية للأنظمة السياسية في بناء دولتها خاصة وإن كانت دولة مثل مصر تمر بمشكلات اقتصادية".