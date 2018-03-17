مفاجأة.. مريم ضحية بريطانيا إيطالية الجنسية ‎

17 مارس 2018 - 09:48 م

كشف الكاتب عادل الجمل، مفاجأة عن طالبة المصرية مريم عبدالسلام، والتي توفيت في بريطانيا جراء ما قالت أسرتها إنها تعرضت لاعتداء بالضرب في مدينة نوتنجهام شمال لندن، مؤكدًا أن الفتاة تحمل الجنسية الإيطالية.

وأوضح "الجمل"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن الإعلام الإيطالي انتفض من أجل اللفتاة المصرية والمولودة بايطاليا بمدينة أوستا, وتحمل الجنسية الايطالية أيضا، مضيفًا أن مريم انتقلت إلى انجلترا وتعرضت لاعتداء من فتيات إنجليز وبعد 12 غيبوبة يوم رحلت عنا إلى ربها.

كانت مريم تدرس الهندسة في بريطانيا، وقالت أسرتها إن مجموعة من الفتيات اعتدين عليها في 20 فبراير، ودخلت على إثرها في غيبوبة استمرت 12 يومًا.

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها قبضت على فتاة في الـ17 من العمر للاشتباه بها في الاعتداء على مريم الذي أدى إلى إصابتها إصابات جسدية، لكنها أفرجت عنها فيما بعد بكفالة مشروطة.

وقال النائب العام المصري في بيان، إنه طلب مذكرة رسمية من السلطات القضائية البريطانية بشأن التحقيق فيما حدث لها.

وقدمت وزارة الخارجية تعازيها إلى أسرة مريم مصطفى عبدالسلام، قائلة إنها على اتصال مع الأسرة لتوفير المساعدة المطلوبة لها.

بينما ذكرت أن وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، أنها أوفدت مساعدها لشؤون الجاليات للاطمئنان على حالة الفتاة قبيل وفاتها، ولمتابعة الموقف مع السفارة المصرية في لندن.