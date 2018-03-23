» حبس مطربة شهيرة 10 أشهر

23 مارس 2018 - 10:54 ص

قضت محكمة تركية بحبس المطربة زوهال أولجاي 10 أشهر بتهمة إساءتها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عرض أحد أغانيها من عام 2016.

وقالت صحيفة "حريت" التركية إن زوهال أولجاي اتهمت بتغيير كلمات إحدى أغانيها لإدخال كلمة إردوغان بها والتلويح بإشارة مهينة بيدها خلال الغناء.

وفي شهادتها نفت أولجاي التهم وقالت إنها استخدمت اسم إردوغان لأنه كان يناسب نهايات كلمات الأغنية وإنها لم يكن لديها أي دافع مستتر للإهانة وقالت إن الإشارة بيدها كانت تستهدف أحد الحضور.

وإهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها القانون التركي بالسجن ما يصل إلى أربعة أعوام.







