"التاكسي الأبيض" يكشف سر وقف نشاط "أوبر" و"كريم"

23 مارس 2018 - 10:56 ص

قال علاء محمد علي، رئيس رابطة التاكسي الأبيض ومقيم دعوى إيقاف نشاط أوبر وكريم، إنه سيتم إنشاء اتحاد عام لسائقي التاكسي من خلال منظومة تحديثية له عبر تطبيق إلكتروني يضم سائقيه.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية أمس ببرنامج 90 دقيقة بالمذاع عبر فضائية المحور، أن الدولة لا تفكر في تطوير التاكسي الأبيض، ولذلك رفع السائقون دعوى قضائية لإيقاف نشاط شركتي «أوبر» و«كريم» لعدم تقنين أوضاعهما منذ أربع سنوات؛ ما أدى إلى عدم وجود منافسة عادلة .

وتابع: "التاكسي الأبيض بمثابة واجهة حضارية لأي دولة، ولأن الحكومة لا تجلس معنا، نريد تطوير أنفسنا منذ سنوات، وفي يومين فقط تحركت الدولة بعد الحكم القضائي بشأن أوبر وكريم".

وأوضح أن المواطنين يرغبون في ركوب السيارات الملاكي لأنها بمثابة واجهة اجتماعية عن التاكسي الأبيض، مضيفًا: "إما أن نكون جميعًا بسيارات ملاكي أو تاكسي، وأناشد الحكومة بوجود اتحاد لنا بإيجاد مشروع قانون لتنظيمه".



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