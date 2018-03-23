» الذهب يرتفع 7 جنيهات ليسجل هذا الرقم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم بواقع 7 جنيهات بعد استقرارها خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 658 جنيها في السوق المحلية.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
عيار 18: 564 جنيهًا
عيار 21: 658 جنيهًا
عيار 24: 752 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5264 جنيهًا
السعر العالمى: 1340 دولارًا.
وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع الي 640 جنيها للجرام.
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