مصرع طالب غرقًا في المنوفية

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المنوفية

مصرع طالب

غرق طالب

لفظ طالب أنفاسه الأخيرة غرقًا، بترعة النعناعية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

وردت معلومات إلى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بغرق شخص بترعة النعناعية بقرية رملة الأنجب  دائرة المركز ووفاته .

بالانتقال وقوات الإنقاذ  النهري، تم انتشال جثة " ي .م. ص "  16 سنة ، طالب ومقيم بذات الناحية مرتدياً ملابسه كاملة، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالوقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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