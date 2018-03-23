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والدة "مريم" لـ"السيسي": "نفسي اسمع صوتك"

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الطالبة مريم
الطالبة مريم

إيمان هاني

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قالت نسرين أبو العينين، والدة الطالبة مريم، التي لقيت مصرعها بعد تعرضها لاعتداء غاشم في بريطانيا، أن آخر مرة سمعت فيها صوت مريم كانت في 20 يناير الماضي، لافتة إلى أن مريم تنبأت بوفاتها قبل 5 أشهر من الحادث بسبب الإهمال والعنصرية.

ووجهت "أبو العينين"، خلال مداخلة من بريطانيا، ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، باكية: "مريم بنت مصر، وكنت هتصل بيك أعزيك، ونفسي أسمع صوتك، مريم تستاهل تخليني أسمع صوتك".

وأضافت والدة الطالبة مريم، أن الشعب البريطاني يقف بجانبها مثل الشعب المصري، وينظم وقفات من أجل مريم ومتعاطف معها.

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