رسالة قاسية من "القرموطي" لمنتقدي "ريهام السعيد"

23 مارس 2018 - 11:15 ص

وصف الإعلامي جابر القرموطي، منتقدي الإعلامية ريهام سعيد، بـ"النكرة" لافتا إلي أن "صبايا الخير" سيعود قريبًا وتقدمه "ريهام".

وأضاف "القرموطي" خلال برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار" ، أن بعض المذيعات وجهوا هجوما حادا على ريهام سعيد منذ اليوم الأول لأزمتها بالرغم من أنهن يحاولن تقليدها.

ووجه "القرموطي" رسالة لريهام سعيد قائلا: "ترجعي بالسلامة يا ريهام مكانك محفوظ في القناة، يارب تفضلي على عهدك بالناس، متضايقيش من اللي حصل، ربنا يخليكي لأسرتك".

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