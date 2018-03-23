  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:50 م
بحث متقدم
المنتخب

التشكيل المتوقع للفراعنة في ودية البرتغال

الطالبة مريم

والدة "مريم" لـ"السيسي": "نفسي اسمع صوتك"

احمد عز

«الرجل الحديدي» يطالب المصريين بنسيان الماضي

الصحة: الفسيخ يسبب "تسمم ممبارى"

"التموين" تطرح "فسيخ" بـ100 والرنجة بـ25 جنيهًا

ننشر أقوال جابر القرموطي في بلاغات "السرنجة"

رسالة قاسية من "القرموطي" لمنتقدي "ريهام السعيد"

اغلاق

"الصحة" تغلق مستشفى "نور الحياة" للخصوبة

بسمة وهبة

"بسمة وهبة" تتحدى الإخوان بهذا الأمر

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أسعار الدولار بالبنوك

ألمانيا.. منع تلاميذ مسلمين من الصلاة داخل مدرستهم

تقرير حقوقي:المسلمون يتعرضون للإقصاء في فرنسا

اردوغان

مصرف إماراتي يسعى لشراء بنك تركي وأردوغان يعارض

بالفيديو..

"التحاليل الجوية" تحذر من التعرض لأشعة الشمس

آخر الأخبار

سوء أحوال الطقس
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

مقاتلات إيطالية تعترض طائرة ركاب فرنسية

#

الأرصاد تعلن نهاية الموجة الحارة

#

بالفيديو.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

#

الأرصاد للمواطنين: احذروا الـ72 ساعة المقبلة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

وجه محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل الجوية، بهيئة الأرصاد الجوية، رسالة إلى المواطنين بشرب المياه كثيرا خلال فترة الذروة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن طقس اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة.

وتابع: "مع تقدم ساعات النهار، سيشهد الطقس نشاطًا للرياح المثيرة للأترية، التي تصل إلى حد العاصفة بالمناطق الصحراوية والمدن القريبة منها".

وطالب السائقين القيادة بهدوء نظرًا لانخفاض الرؤية بسبب الشبورة.

وحذر مدير إدارة التحاليل الجوية من انخفاض درجات الحرارة المفاجئ غدًا، مؤكدًا أن درجة الحرارة ستنخفض غدًا حوالي 13 درجة، لتصبح درجة الحرارة العظمى 25. 
شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» دخول الكعبة والخروج منها للسوق في المنام بشرى بالخير
» الذهب يرتفع 7 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "سما المصري" لـ"ريهام سعيد": "مش هنقولك يا حبسجية"
» "الصحة" تتأهب لمواجهة مصابي الإجهاد الحراري
» حبس مطربة شهيرة 10 أشهر
» القبض على 4 أشخاص يمارسون الرذيلة داخل معهد ديني
» تعرف على أسعار الدولار بالبنوك
» اتفاق تركي سوداني لتشييد مطار الخرطوم الجديد
» حماس تتحدث عن تفاصيل مذهلة عن محاولة اغتيال "الحمدالله"
» 10 طرق طبيعية للتخلص من أوجاع الأسنان
» هذه حقيقة خسائر فودافون بسبب محمد صلاح

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار