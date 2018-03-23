"التحاليل الجوية" تحذر من التعرض لأشعة الشمس

23 مارس 2018 - 11:24 ص

وجه محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل الجوية، بهيئة الأرصاد الجوية، رسالة إلى المواطنين بشرب المياه كثيرا خلال فترة الذروة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن طقس اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة.

وتابع: "مع تقدم ساعات النهار، سيشهد الطقس نشاطًا للرياح المثيرة للأترية، التي تصل إلى حد العاصفة بالمناطق الصحراوية والمدن القريبة منها".

وطالب السائقين القيادة بهدوء نظرًا لانخفاض الرؤية بسبب الشبورة.

وحذر مدير إدارة التحاليل الجوية من انخفاض درجات الحرارة المفاجئ غدًا، مؤكدًا أن درجة الحرارة ستنخفض غدًا حوالي 13 درجة، لتصبح درجة الحرارة العظمى 25.

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