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غدًا.. طعن "بديع" و17 آخرين في "غرفة عمليات رابعة"

قضايا وحوادث

محاكمة بديع
محاكمة بديع

شيماء السيد

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الإعدام

جماعة الاخوان

بديع

رابعة

غرفة عمليات رابعة

تنظر غدا، السبت، محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 8مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، في جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة السابق، قضت في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 39 متهمًا في القضية، ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013.

ووجهت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات عديدة، هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.



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