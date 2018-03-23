  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:50 م
بحث متقدم
المنتخب

التشكيل المتوقع للفراعنة في ودية البرتغال

الطالبة مريم

والدة "مريم" لـ"السيسي": "نفسي اسمع صوتك"

احمد عز

«الرجل الحديدي» يطالب المصريين بنسيان الماضي

الصحة: الفسيخ يسبب "تسمم ممبارى"

"التموين" تطرح "فسيخ" بـ100 والرنجة بـ25 جنيهًا

ننشر أقوال جابر القرموطي في بلاغات "السرنجة"

رسالة قاسية من "القرموطي" لمنتقدي "ريهام السعيد"

اغلاق

"الصحة" تغلق مستشفى "نور الحياة" للخصوبة

بسمة وهبة

"بسمة وهبة" تتحدى الإخوان بهذا الأمر

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أسعار الدولار بالبنوك

ألمانيا.. منع تلاميذ مسلمين من الصلاة داخل مدرستهم

تقرير حقوقي:المسلمون يتعرضون للإقصاء في فرنسا

اردوغان

مصرف إماراتي يسعى لشراء بنك تركي وأردوغان يعارض

المنتخب يؤدي صلاة الجمعة بجوار فندق الإقامة بسويسرا

الرياضة

المنتخب
جانب من تدريبات المنتخب في سويسرا

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"الغندور" حكمًا للجزائر وتنزانيا

#

بالصور.. مساجد منشأة ناصر تلغي صلاة الجمعة اليوم

#

"ساعة لربك..وساعة لقلبك"..حرب الديوك عقب صلاة الجمعة

#

50 شهيدا بشمال سيناء ..والصحة تنفي

مصر

المنتخب الوطني

كأس العالم

البرتغال

لملعب لاتس جران

يؤدي لاعبو ومسئولو المنتخب الوطني صلاة الجمعة قريبا فندق إقامتهم في سويسرا بأحد المساجد.

ومن المقرر أن تنطلق حافلتهم من الفندق باتجاه ملعب"لاتس جران" بمدينة "زيوريخ" السويسرية لبدء المباراة الودية المرتقبة مع البرتغال في التاسعة إلا ربع مساء على أن تبدأ المباراة في تمام العاشرة إلا ربع.

وذلك فى إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

ويدير المباراة طاقم حكام إيطالى، يضم باولو مازونى ويساعده ماتيو باسيرى وفابيانو بريتى، إضافة إلى الحكم الرابع ماركو جودى، وديفيد ماسا حكم فيديو واندريه كريسبو مساعدًا له.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» دخول الكعبة والخروج منها للسوق في المنام بشرى بالخير
» الذهب يرتفع 7 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» "سما المصري" لـ"ريهام سعيد": "مش هنقولك يا حبسجية"
» "الصحة" تتأهب لمواجهة مصابي الإجهاد الحراري
» حبس مطربة شهيرة 10 أشهر
» القبض على 4 أشخاص يمارسون الرذيلة داخل معهد ديني
» تعرف على أسعار الدولار بالبنوك
» اتفاق تركي سوداني لتشييد مطار الخرطوم الجديد
» حماس تتحدث عن تفاصيل مذهلة عن محاولة اغتيال "الحمدالله"
» 10 طرق طبيعية للتخلص من أوجاع الأسنان
» هذه حقيقة خسائر فودافون بسبب محمد صلاح

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار