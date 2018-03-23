حادث مروع على طريق الإسماعيلية وإصابة 7 أشخاص

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حادث مروري

الإسماعيلية

حوادث الطرق

وصلة أبو سلطان

شهد طريق"الإسماعيلية - السويس" حادث تصادم مروعًا أصيب 7 أشخاص بإصابات أمام وصلة أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد.

وردت معلومات للواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، تفيد بتلقيه بلاغًا عن وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي أمام وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ناصر مفرح أحمد 31 عامًا، وأحمد عزت السيد 29 عامًا، وأحمد محمود علي 38 عامًا، وهاني علي الراوي 30 عامًا، ومحمود نويري محمود 40 عامًا، وعمار مفرح محمد 16 عامًا، ونور فاروق محمد 35 عامًا، مصابين بكسور وجروح وكدمات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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