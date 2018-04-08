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في اليمن..

هجوم على الإخوان بسبب تجاهلهم صحفيا حتى الموت

الحياة السياسية

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متابعات- محمد الخرو

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اليمن

الإخوان

عبدالمجيد الزنداني

سكرتير صحفي

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي باليمن هجوما حادا على حزب الإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين باليمن والقيادي بالحزب "عبدالمجيد الزنداني".

وجاء هذا الهجوم على خلفية تخلي "الزنداني" عن سكرتيره الصحفي، محمد العمراني، الذي يصارع الموت حاليًا، ويحتاج إلى السفر للخارج، في الوقت الذي تجاهله قيادي حزب الإصلاح رغم استغاثة "العمراني" به على فيس بوك قبل أسبوع، وطلبه المساعدة.

وقال "العمراني" في تغريدته: "نسبة السكري في دمي تجاوزت 459 مع شعور بتيبس والتهابات شديدة في الأطراف وغيرها من الأعراض، والأطباء نصحوني بالسفر إلى الخارج للعلاج ولا أستطيع".

ونعى السكرتير الصحفي للقيادي بـ"الإصلاح" نفسه مقدمًا، قائلا: "أشعر أن أيامي باتت معدودة وأنعي نفسي مقدمًا فادعوا لي وسامحوني".

استغاثات العمراني أشعلت حالة من الغضب من تصرفات الإخوان تجاه حتى المقربين منهم، وشن الناشط اليمني، ورئيس تحرير موقع اليمن الجديد فهد سلطان، هجوما شرسا على الجماعة قائلا: "إلى هذا وصل الحال، الصحفي لا يجد ثمن علاجه ولا مصاريف لأولاده، وبعض المشايخ لديهم تجارات وميسرون، ويمكن إخراجه للعلاج في أي دولة بالعالم".

وأردف: "هل يحتاجون التذكير ببعض خطبهم ومحاضراتهم حول الأخوة والوقوف إلى جانب الآخرين، وخاصة من طلابهم وأقرب الناس إليهم، أم سيتركونهم اليوم للموت ينهشهم بلا رحمة".


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