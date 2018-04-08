نادي قضايا الدولة يهنئ رئيس نادي بني سويف

08 أبريل 2018 - 02:53 م

تقدم المستشار أحمد محمد خليفة رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التهاني للمستشار هشام مصطفى نائب رئيس قضايا الدولة لفوزه بالتزكية للمرة الثانية، برئاسة نادي مستشاري قضايا الدولة ببني سويف وحصوله على الثقه الغالية للجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة ببني سويف، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانبه قال المستشار أمين السيد عبد الرحيم سكرتير عام النادي المساعد إن المستشار هشام مصطفى من الشخصيات القضائية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ويعمل دائما على خدمة مستشارى قضايا الدولة ببني سويف.