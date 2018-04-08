» غرفة السياحة: "بصمة الحج" قسمت ضهرنا

08 أبريل 2018 - 03:06 م

علق أيمن عبد المنعم عضو غرفة شركات السياحة، على تهديد العليا للحج لشركات الطيران، بعدم التعامل حال فرض غرامات على المعتمرين بأن شركات السياحة تتحمل أخطاء المنظومة كاملة.

وقال فى مداخلة هاتفية على فضائية "دريم"، اليوم الأحد، إن المشكلة الآن تكمن في ارتفاع أسعار تذاكر طيران العمرة 3 أضعاف تذاكر الطيران المعتادة.



وأضاف أن فرق المعتمر عن الزائر 3500 جنيه تنكيلا بالمعتمرين، ويؤثر على شركات السياحة بشكل سلبي، لأنه ابتزاز غير مقنن من شركات الطيران على المعتمر وعلى شركات السياحة وتسيء لسمعتنا.

وطالب بتعديل منظومة الحج والعمرة، ولابد من دراستها بشكل كاف قبل تطبيقها، قائلا: "إن منظومة البصمة قسمت ظهر الشركات بعد تعويم الجنيه.











