بالصور.. ماذا قال شيخ الأزهر لبابا الكنيسة؟

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شيخ الأزهر والبابا تواضروس
شيخ الأزهر والبابا تواضروس

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أحمد الطيب

الكاتدرائية

الأزهر

عيد القيامة

الطيب: المصريون شعب واحد يحمل رسالة مشتركة هي رسالة السلام

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن المصريين شعب واحد يحمل رسالة مشتركة هي رسالة السلام.

وخلال توجهه صباح اليوم على رأس وفد أزهري رفيع المستوى، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعيد القيامة، أضاف الطيب أن "أعياد المصريين دائمًا ما تدفعهم للأمل والتفاؤل".

وشدد على أن "هذه الأعياد تذكرهم بأنهم شعب واحد يحمل رسالة مشتركة هي رسالة السلام، ويواجهون نفس التحديات وفي مقدمتها الأفكار الدخيلة على الشعب المصري التي تستهدف إبعاده عن دينه وإيمانه"، مؤكدًا أن الدين يمثل أهمية لدى جميع أبناء الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه.

وأشار إلى أن "بيت العائلة المصرية عليه مسؤولية كبيرة في تحقيق التلاحم بين المصريين والحفاظ على قيمة الدين في حياتهم"، معربًا عن تطلعه أن تمتد هذه التجربة خارج مصر.

وهنأ الطيب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، داعيًا الله عز وجل أن يوفقه في النهوض بمصر، وأن يعيدها إلى موقعها الريادي في المنطقة والعالم.

من جانبه، أعرب البابا عن تقديره لتهنئة شيخ الأزهر، وسعادته بحرصه الدائم على مشاركة المسيحيين بمناسباتهم، مبينًا أن تبادل الزيارات في هذه المناسبات يعبر عن وحدة المصريين وتماسكهم، كما يكشف مقدار المحبة التي تسود بينهم وهو ما يبعث على الأمل والرجاء.

رافق شيخ الأزهر خلال الزيارة، وفد رفيع من الأزهر ضم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، وعدد من شباب الدعاة بالأزهر.






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