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"كوبر" فى طريقه لتولي "أوزبكستان"

الرياضة

كوبر
كوبر

محمد الخرو

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قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، تولى مهمة تدريب منتخب أوزبكستان في الفترة المقبلة.

وكان اتحاد أوزبكستان قد دخل في مفاوضات مع "كوبر" خلال الفترة الماضية لتولى المهمة والتي وصلت إلي مراحل متقدمة.

ومن المقرر أن ينضم المصري محمود فايز محلل أداء الفراعنة في كأس العالم الماضية للجهاز الفني المعاون.

وسيبدأ هيكتور كوبر أولى بطولاته مع منتخب أوزبكستان بكأس آسيا التى ستقام العام المقبل بالإمارات.

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