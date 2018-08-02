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بالصور.. أفضل اللقطات بمسابقة ماكرو أرت فوتو الدولية

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صورة فى المسابقة
لقطة من المسابقة

وكالات- حنان حمدتو

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الصور

النباتات

الطبيعة

الكاميرا

أعلنت مسابقة ماكرو أرت فوتو الدولية المتخصصة في الصور الإبداعية عن قرب، عن الفائزين بجوائزها لعام 2018 ، في ظل منافسة قوية بصور خلابة من كرواتيا والصين وهولندا وسلوفاكيا والولايات المتحدة وإسبانيا وروسيا وأيرلندا وبريطانيا، وكان بيتار سابول، من جوريكان في كرواتيا، مصور العام بالمسابقة ، لصور الحدائق القريبة مع صورته ذباب مايو، ويقول: "إن الضوء الرائع المثير ليوم جديد يغطي هذا الزوج من ذباب مايو، المستلقي على نبات الخشخاش". وستعرض أعمال المصور في معرض في الحدائق النباتية الملكية، كيو غربي لندن، في فبراير 2019.

وفى المركز الثاني، المصور إيان جلمور، من وست يوركشاير، بصورة زهرة سلطة بورنت وقال إنه استخدم عدسة دقيقة لإظهار الجمال الحقيقي لهذه الأزهار الصغيرة، وجاء بالمركز الثالث لنبات الفاسيليا الجميمة من كانيون ناشونال بارك في كاليفورنيا، للمصورة آشلي مور. والتقطتها عند الغسق مع ضوء الشمس اللطيف على الأزهار الملفوفة الكثيفة لهذا النبات، والتي تبدو كأنها يرقات للوهلة الأولى.

والتقطت المصورة كلوديا دي يونج، صورة من لابلاند في فنلندا، لطحالب يشعور مخطط والتي تبدو في فصل الربيع كشرائط صغيرة من النيران المشتعلة، وساعد التعرض المزدوج داخل الكاميرا في زيادة عمق الصورة وحيويتها ، وفى صورة إسفجنون متجمد من لينستر بأيرلندا، للمصورة تينا كلافي، وتقول إنها التقطتها في درجة حرارة أقل من الصفر، بعد أن لاحظت تجمد المياه المحيطة بالنبات في وقت اخضرارها.







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