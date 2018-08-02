اليوم.. محاكمة متهم بـ"سفاح الجمالية"

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الطب الشرعي

التجمع الخامس

سفح الجمالية

طارق ثلجة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهم عمر عبد ربه والشهير بـ"طارق ثلجة" و4 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "سفاح الجمالية".

ومن المقرر بجلسة اليوم الاستماع لأقوال الشهود وإثباتها بمحضر الجلسة.

يشار إلى أن الجلسة السابقة استغرقت 30 دقيقة واستمعت المحكمة للمرافعة وناقشت تقرير الطب الشرعي.

وكان أهالي الضحايا، أكدوا أن المتهم عمر الشهير بـ"طارق ثلجة" قام هو ومعاونوه بارتكاب أبشع جرائم القتل بمنطقة الدويقة منها قتل شخص يدعى "ياسر" واغتصاب فتاة وفرض إتاوات على مواقف السيارات وترويع المواطنين، وكذلك كان معروفا "بفتوة الجمالية".

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