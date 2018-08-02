مفاجأة من السكك الحديدية للركاب في عيد الأضحى

02 أغسطس 2018 - 11:19 ص

قرر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات إضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من يوم 15 أغسطس حتى يوم 31 أغسطس 2018 لرحلات الذهاب والعودة.

وشدد رئيس الهيئة على تكثيف الرقابة علي شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز، منعًا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء، كما ناشدت الهيئة السادة الركاب المسافرين، فى إظهار البطاقة الشخصية لتسجيل البيانات، حفاظًا على حقوقهم.

وأضاف رئيس الهيئة في بيان له، قائلا: "في ظل السياسة الحالية للهيئة التي تهدف إلى توفير الراحة والأمان لجمهور المسافريــن على خطوط السكك الحديدية، خاصة الوجه القبلى لمواجهة زحام الركاب، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال الاستغلال الأمثل لطــاقات النقل المتاحة بالهيئة، سيتم تشغيل حوالى 26 قطارًا إضافيًا (مكيفة ومميزة)، بالإضافة إلى ضم عربات علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 15/8/2017 حتى 31/8/2018، بإجمالى عدد 182 ألف مقعد مكيف ومميز إضافي وفقًا للآتي :

عدد 8 قطارات إضافية مكيفة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1934 / 1935 مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس .

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1936 / 1937 مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس.

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1938 / 1939 مكيف بين القاهرة / أسوان وبالعكس.

• عدد 2 قطار مكيف رقم 1940 / 1941 مكيف بين الإسكندرية/ أسوان وبالعكس.

بالإضافة إلى عدد 2 قطار مخصوص مكيف بين القاهرة / الإسكندرية وبالعكس.

وعدد 16 قطارًا إضافيًا مميزًا من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:

أولاً: تشغيل (4) قطارات بعربات مميزة إضافية من القاهرة/أسوان وبالعكس.

• 2 قطار مخصوص مميز رقم 2202 / 2203 بين القاهرة / أسوان وبالعكس.

• 2 قطار مخصوص مميز رقم 2204 / 2205 بين القاهرة/ أسوان وبالعكس.

ثانيًا : تشغيل عدد (8) قطارات بعربات مميزة/ إضافية لأهالي النوبة من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

• عدد 2 قطار خاص رقم (1) من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.

• عدد 2 قطار خاص رقم (2) من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.

• عدد 2 قطار خاص رقم (3) من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

• عدد 2 قطار خاص رقم (4) من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

ثالثًا: تشغيل عدد (2) قطار خاص لنادى الجعافرة الرياضى من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس.

رابعًا: تشغيل عدد (2) قطار خاص للاتحاد النوعى من القاهرة إلى أسوان وبالعكس.