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الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم

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سعر عيار الذهب الـ21 يرتفع إلى 605 جنيها
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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 611 جنيها في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:-

عيار 18 : 523,70 جنيه

عيار 21 : 611 جنيها

عيار 24 : 698,25 جنيه

الجنيه الذهب: 4888 جنيها

السعر العالمي : 1217 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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