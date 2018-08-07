» مطرب شهير: "رمضان" هيدبح اللي مش مؤمن بيه

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محمد رمضان

كليب

أمير عيد

انا اتلملك

هاجم الفنان أمير عيد، مؤسس وعضو فريق "كايروكي" الغنائي، الفنان محمد رمضان، عقب طرح كليبه الجديدة الذي يحمل اسم "أنا الملك".

وأضاف "أمير" خلال تغريدة له على حسابه بـ"تويتر": "محمد رمضان فاضلة كليب كمان وهيجي يدبح اللي مش مؤمن بيه".

وتابع مستنكرًا: "أنا مش عارف هو بيكلم مين أصلا، ومين اللي مزعلة".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "أمير": "بالعكس أنا عاجبني الأغنية جدًا ولو عرفت قصته في أول حياته هتعرف السبب ويقصد مين بالأغنية".

وأضاف آخر قائلًا: "من نمبر وان الى أنا الملك شوية وهيقول أنا الإله".

يذكر، أن محمد رمضان قد طرح أغنية بعنوان «أنا الملك»، والتي أثارت حالة من الانتقادات الشديدة، حيث قال أنة ملك التمثيل في مصر.



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