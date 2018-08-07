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المنيا

وفد التنمية المحلية يتفقد القطاعات الخدمية بقريتين بالمنيا

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وفد التنمية المحلية بالمنيا
وفد التنمية المحلية بالمنيا

جمال زكى

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تفقد وفد من وزارة التنمية المحلية قريتي (الساوى ـ بني وركان) بمدينة العدوة بالمنيا، وذلك لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية بالقريتين والتعرف على المشكلات التي يعانى منها الأهالي واحتياجاتهم، في إطار اهتمام الدولة بالمشروع القومي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

ضم الوفد أحمد محمد رستم مندوب وزارة التنمية المحلية، ورافقه خلال الجولة وفاء فداوي مدير عام التنمية بالمحافظة ومحمد صلاح عضو التخطيط بالمحافظة وإبراهيم عبده نصير رئيس مركز العدوة وإبراهيم عطية وأحمد خلف نائبا رئيس المركز ورؤساء مجالس الوحدات القروية.

قال رئيس مركز العدوة إن أعمال التطوير تشمل النهوض بالبنية الأساسية والمرافق العامة وعدد من الخدمات بالقرى، كإحلال وتجديد الوحدات الصحية، وعدد من المدارس، وتجديد البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، ورصف وإنارة الطرق، وتطوير المراكز الشبابية ومكاتب البريد.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لتنفيذ أعمال خطة التنمية طبقا للجدول الزمني المحدد.

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