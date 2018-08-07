هبوط اضطرارى لطائرة "مصر للطيران" فى تورنتو

07 أغسطس 2018 - 11:57 ص

أفاد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن رحلة الشركة رقم MS 995 التي أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار تورنتو صباح اليوم، قرر قائدها تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار دبلن بأيرلندا، لإنقاذ حياة أحد الركاب تعرض لأزمة صحية على متن الرحلة، وقام طاقم الرحلة بإجراء الإسعافات الأولية له.

وأضاف عادل أنه فور الوصول إلى مطار دبلن تم استدعاء الإسعاف، وإنزال الراكب لتلقي العلاج، وأقلعت الطائرة من مطار دبلن مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى مطار تورنتو .

وأكد رئيس مصر للطيران على ان الشركة تضع في اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية، ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ أية قرارات تتعلق بسلامة عملائها، حتى لو أدي ذلك إلى تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها في الموعد المحدد، خاصة وأن راحة العملاء وسلامتهم على قمة أولوياتها دون الوضع في الاعتبار أي أعباء مادية قد تتكبدها الشركة في مثل هذه الحالات.