إعلامي لـ"برلمانى": "اخرس والتزم الأدب"

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هاجم  الإعلامي نشأت الديهي، النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، بعد إجرائه اتصالاً هاتفيًا بقناة "العربي"، وقوله إن مصر قدمت فروض الولاء والطاعة لصندوق النقد الدولي.

وقال  "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten "، أمس، موجهًا حديثه للحريري: "اخرس يا هيثم يا حريري، والتزم الأدب وأنت تتحدث على مصر"، وذلك بحسب كلامه.

وزعم الديهى أن الحريري لا يستحق أن يكون نائبًا في البرلمان ، حيث إنه يبحث عن الزعامة، بحسب قوله.

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