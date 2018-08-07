"السيسى هو الأب الروحي لقناة السويس الجديدة"

07 أغسطس 2018 - 12:18 م

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك 600 مليار دولار زيادة في إيرادات قناة السويس"، مؤكدًا أن مشروع قناة السويس الجديدة كان ضرورة حتمية.

وأضاف "مميش"، خلال تصريحات خاصة لـ"إكسترا نيوز"، أن إتمام مشروع قناة السويس الجديدة وضع نهاية لأحلام كثيرة وقنوات بديلة بالمنطقة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الأب الروحي والفعلي لفكرة حفر قناة السويس الجديدة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه لولا الرئيس السيسي ما كان هناك قناة.