شاهد.. مواعظ صادمة من خطيب شيعي عن الإمام الهادى

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الأمام الشيعي أحمد صلاح الهادي
الأمام الشيعي أحمد صلاح الهادي

وكالات- الدويني فولي

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ادعى الإمام الشيعي أحمد صلاح الهادي أحد أكبر علماء اليمن، أن الأمام الهادي "عاشر أئمة الشيعة الإثنا عشرية. والثاني عشر من المعصومين الأربعة عشر"، هو من مثل الإسلام الحقيقي في وقته، بعد النبي محمد عليه السلام والأمام علي رضي الله عنه.

وقال في فيديو علي اليوتيوب، إن الإمام الهادي كان يُسمع دموعه وهي تتساقط وهو في المحراب خوفًا من الله، وفي المعركة بطل، واجه ألف مقاتل ومائة فارس وهزمهم وحده، بعدما حاصره 30 جنديا منهم، وكبست أيديهم وأصيبوا بالرعب، وفشلوا، وعرفوا أنه أية تثبت أنه على حق.

شاهد الفيديو.. 


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