سبب تجريد الراهب المنتحر من رتبته

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الراهب فلتاؤس المقاري
الراهب فلتاؤس المقاري

إيمان هاني

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كشف ممدوح رمزى، المحامي والباحث القبطي، تفاصيل محاولة الراهب فلتاؤس المقاري بدير أبو مقار بوادي النطرون الانتحار بقطع شريان يده بعد تجريده، سببه ما تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "رمزي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سبب تجريد الراهب فلتاؤس لمخالفته لقواعد الرهبنة؛ لكونه كان يتلقي اعترافات سيدات ورجال بخطاياهم، وهذا الدور قاصر على الكاهن فقط.

وأشار إلي أن دخول الميديا للكنيسة أفسد كل شىء، مشيرًا إلى أن الراهب ينعزل عن العالم تمامًا ويتفرغ للعبادة فقط.

وشدد على أن التحقيقات في مقتل الأنبا أبيفانيوس، محاطة بسرية كاملة، ولا يصح لأحد أن يخرج ليفتى ويتحدث عن أسباب الحادث.

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