إكرامى: هذا سلاح الأهلى للوصول لمنصات التتويج

18 أغسطس 2018 - 10:25 ص

علق الحارس الدولى شريف إكرامي، على فوز فريقه على الترجي التونسي بهدف دون رد أمس الجمعة في الجولة الخامسة بملعب رادس وحسم بطاقة التأهل لربع النهائي.

وقال إكرامي عبر تويتر: "تعاهدنا على تصحيح المسار، فريق على قلب رجل واحد، إنكار ذات من الجميع، قتال ورجولة وإصرار لتحقيق الانتصار والصعود كالكبار، عقيدة لا توجد إلا في الأهلي، في النهاية خطوة مهمة نحو اللقب والقادم أهم، مبروك رجال الأهلى وجمهوره".

وتغلب الأهلى على نظيره الترجي بهدف دون رد ورفع رصيده لـ 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، متساويًا مع الترجي.