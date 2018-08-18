» لأول مرة.. افتتاح فندق للقطط فى سوريا

18 أغسطس 2018 - 10:35 ص

افتتح فندق هو الأول من نوعه في العاصمة السورية دمشق، إذ أنه مخصص للعناية بالقطط فقط.

الفندق يحمل اسم “بو كاتس″، ويتيح لمربي القطط ترك قططهم خلال سفرهم مقابل 500 ليرة سورية في اليوم، من أجل تقديم العناية لها ، وذلك ما ذكره أصحاب الفندق على “فيس بوك”،وهما الزوجان محمد بطحة ولين آغا.

والسبب الاساسي لافتتاح هذا الفندق هو مرض قططهم الأربعة، وإيداعهم عند الطبيب البيطري، نتيجة الإهمال، بعدما تركوهم عند أحد الأصدقاء أثناء سفرهما للخارج.

ولاقت هذه الفكرة ردود أفعال متفاوتة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض لها، حيث نالت أعجب البعض، فيما سخر آخرون وكتب أحدهم: “وماذا عن مواطني الحدائق والخيام”.

بينما استنكرت متابعة فكرة الفندق الذي يهتم بإيواء القطط وليس الأطفال المشردين.

بينما علق متابع : “عالم بتنام بالخيم تتحرس قطط بتنام بفنادق الوطن للأغنياء وليس لنا هزلت”.







