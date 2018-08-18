العثور على جثث جديدة تحت أنقاض جسر جنوة المنهار

18 أغسطس 2018 - 10:47 ص

أعلن الدفاع المدني الإيطالي أن فرق الإطفاء التي تقوم بعمليات بحث تحت أنقاض الجسر الذي انهار في جنوى عثرت ليل الجمعة السبت على جثث ضحايا في سيارة سحقت بكتلة من الاسمنت.

ولم يكشف المنقذون عدد هؤلاء الضحايا لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إنها عائلة من زوجين وفتاة

التاسعة من العمر. وكانت آخر حصيلة رسمية موقتة نشرت قبل هذا الإعلان تتحدث عن سقوط 38 قتيلاً وعشرة جرحى ما زالوا يعالجون في المستشفى بينهم ستة في حالة الخطر