تفاصيل إصابة 31 شخصًا فى انقلاب سيارة

18 أغسطس 2018 - 10:51 ص

أصيب 31 شخصًا في انقلاب سيارة نقل كانوا فى طريقهم للاحتفال بمولد القطب الصوفى أبو الحسن الشاذلي بالبحر الأحمر.

وتفقدت الدكتورة نجلاء شطا، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، المصابين بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وأشرفت على نقل باقى المصابين لمستشفيات الغردقة العام والقصير المركزى.

وتبين أن حالة المصابين في الحادث اللذين تم نقلهم إلى مستشفيات الغردقة العام ومرسى علم وللقصير، تتراوح مابين كسور وكدمات وسحجات وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

تلقى الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، بلاغًا بانقلاب سيارة نقل الأقصر تقل 40 راكبًا فى طريقهم لحضور احتفالات الشيخ الشاذلى عند الكيلو 50 طريق (مرسى علم / ادفو) وأسفر عن إصابة 31 شخصًا، تم نقلهم لمستشفيات الغردقة والقصير ومرسى علم لتلقى العلاج.