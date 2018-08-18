"فيفا" يكشف مكاسب الأهلي من موقعة الترجي

18 أغسطس 2018 - 11:12 ص

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن النادي الأهلي خرج بالعديد من المكاسب في لقاء أمس أمام الترجي التونسي في "رادي" ضمن ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وذكر الموقع الرسمى لـ"فيفا" أن أبرز المكاسب التي خرج بها الأهلي من اللقاء وهى تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بعد تفوقه على الترجى فى المواجهات المباشرة، بالإضافة إلى ضمان التأهل للدور ربع النهائى من منافسات البطولة.

وأشار إلى أن الأهلى يدين بالانتصار الثمين إلى المهاجم المغربى وليد أزارو صاحب هدف المباراة الوحيد.

ويلتقى الأهلى مع كمبالا سيتى الأوغندى ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بينما يواجه الترجى نظيره تاونشيب البتسوانى.