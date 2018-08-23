  • الخميس 23 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:27 م
بحث متقدم
مستشار مرسي يصف" معصوم" بلفظ خارج

القبض على السفير معصوم مرزوق

التصريح بدفن ضحايا انقلاب أتوبيس رحلات بالمنيا

مصرع وإصابة 31 شخصًا في انقلاب أتوبيس رحلات

حادث الطعن فى باريس

داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى باريس

ساويرس

ساويرس: هذه مواصفات الشخصية المغرورة على تويتر

تركى وشلبى

تركى آل الشيخ يوجه رسالة عتاب لـ"مدحت شلبى "

اقتصاد مصر على الطريق الصحيح

السعودية تتصدر الدول الاستثمارية في الخارج بـ 312.4 مليار ريال

طارق عامر، محافظ البنك المركزي

أسباب تروي لأول مرة عن اقتراض مصر من صندوق النقد

اتفاقية الغاز

إعادة التفاوض علي اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

السائق المختطف

أول تعليق للسائق المختطف بعد تحريره

فيلم البدلة

حرب تشتعل بين تامر حسنى ومحمد رمضان

"التنمية المحلية " تنسق مع " التعليم" لتنفيذ استراتيجية تطويره

الحياة السياسية

شعراوى
شعراوى

وكلات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

روسيا تستبعد "الدولار" من معاملاتها التجارية مع تركيا

#

وزير التعليم يفجر مفاجأة بشأن نظام الثانوية العامة

#

اجتماع حكومي طارئ لبحث سبل ترشيد المياه

#

إزالة 2000 متر تعدى على أملاك الدولة بالغردقة

الطلاب

وزارةرالتنمية المحلية

ةوارةالتربةي التعليم

طارق شوفى

طالب وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم،   من جميع المحافظين بسرعة تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم بمحافظاتهم، وذلك تنفيذًا لخطة تطوير التعليم التي عرضها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر السادس للشباب، والتي تضمنت البنية التحتية التكنولوجية، توصيل الشبكات، شراء أجهزة التابلت وإعداد وتهيئة المدارس تكنولوجيًا.

وقال شوقي فى بيان له : “إن الشبكات الداخلية لا تعتمد على شبكات الإنترنت أو المحمول وبالتالي سنضمن أن يكون الأداء نفسه في جميع المدارس في المدينة والقرية على حد سواء”، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإتمام البنية التحتية في التعليم ولا توجد حاجة لفكرة شحن التابلت؛ لأن بطاريته تتحمل العمل لمدة 10 ساعات متواصلة، وبالتالي فإن الطالب لن يضطر إلى شحنه داخل المدرسة.

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاتصالات والقوات المسلحة لإتمام هذا الأمر بشكل احترافي بمتابعة رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن القلق بشأن الشحن أو الشبكات في ظل هذا العمل الجماعي المؤسسي.

يذكر أن نظام الثانوية الجديد يطبق العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي ويبلغ عددهم 700 ألف طالب والذي يقوم على الدراسة عبر التابلت الذي ستسلمه الوزارة لطلاب هذه المرحلة والمعلمين ومديري المدارس والمديريات، حيث ستوفر وزارة التربية والتعليم حوالي مليون تابلت بداية من العام المقبل والذي سيتسلمه الطالب كهدية مجانية من الوزارة بدون أي تكاليف عليه.

وكان الدكتور طارق شوقي قد أكد أن نظام التعليم الثانوي الجديد سيعتمد على شبكات داخلية داخل المدارس؛ لتصفح المحتوى الرقمي الموجود على التابلت، لافتا إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات على التابلت بدون الاعتماد على الإنترنت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تناول "الكرشة والفشة والممبار واللسان" يقوي الذاكرة والعظام
» شاهد.. كلبة تشتري طعامها من محل تجاري
» وفاة الحلة الـ 39 بين الحجاج المصربون
» سما المصري تثير الجدل بخروف العيد
» رجل أعمال يتبرع بـ 41 مليون دولار لمؤسسة خيرية بعد وفاته
» 47 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال البنوك منذ التعويم
» الدولار يرتفع أمام 17 عملة ويتراجع أمام ثلاثة آخرين
» شاهد.. "ناسا" تنشر للشمس مشاهد جديدة لا ترى بالعين المجردة
» داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن فى باريس
» ماكينات "فكة" في المترو.. قريبًا
» فندى: هذا الكلام لم يقله الذين سافروا وتعلموا خارج مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء