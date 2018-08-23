» الدولار يرتفع أمام 17 عملة ويتراجع أمام ثلاثة آخرين

23 أغسطس 2018 - 11:28 ص

سجل الدولار الأمريكي أداء متفاوتا أمام 20 عملة منذ بداية شهر أغسطس الجاري أي خلال 20 يوما، إذ ارتفع أمام 17 عملة بنسب راوحت بين 0.21 في المائة حتى 24 في المائة، مقابل تراجعه أمام ثلاث عملات.

ووفقا لرصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاءت عملة تركيا الليرة التركية أضعف العملات أمام الدولار، إذ ارتفع الدولار أمامها بنسبة 24 في المائة من 4.91 ليرة تركية بنهاية شهر يوليو 2018 إلى 6.09 ليرة تركية خلال تداولات أمس، عند كتابة التقرير الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.

وتلا الليرة، الروبل الروسي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 7.44 في المائة من 62.508 روبل بنهاية يوليو 2018 إلى 67.158 خلال تداولات يوم أمس.

في المركز الثالث الكرونة السويدية التي ارتفع مقابلها الدولار بنسبة 4.54 في المائة، ثم الريال البرازيلي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 4.15 في المائة.

وخامساً حل الدولار مقابل الجنيه الاسترليني، بارتفاع نسبته 3.07 في المائة، ثم العملة البولندية "الزلوتي" بارتفاع نسبته 2.53 في المائة، وسابعا اليورو الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 2.53 في المائة.

أما الروبية فحلت في المركز الثامن، إذ ارتفع الدولار أمامها بنسبة 1.99 في المائة، ثم الدولار الأسترالي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.75 في المائة.

وعاشرا البيزو المكسيكي الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.43 في المائة، ثم الروبية الإندونيسية التي ارتفع الدولار أمامها بنسبة 1.28 في المائة، والوون الكوري بارتفاع نسبته 0.96 في المائة.

وفي الترتيب الثالث عشر جاء الدولار التايواني، إذ ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.72 في المائة، ثم اليوان الصيني الذي ارتفع أمامه الدولار بنسبة 0.71 في المائة، يليه الفرنك السويسري الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.58 في المائة.

وفي الترتيب السادس عشر، جاء الدولار الكندي الذي ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 0.52 في المائة، يليه في المركز السابع عشر وآخر العملات التي ارتفعت أمامها العملة الأمريكية، الجنيه المصري الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.21 في المائة.

أما العملات التي تراجع الدولار أمامها، الين الذي تراجع الدولار أمامه بنسبة 1.08 في المائة، ثم البات التايلاندي الذي تراجع أمامه الدولار بنسبة 0.40 في المائة، وأخيرا الدونج الفيتنامي، إذ تراجع أمامه الدولار بنسبة 0.19 في المائة.