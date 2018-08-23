» 47 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال البنوك منذ التعويم

23 أغسطس 2018 - 11:55 ص

دعمت بنوك القطاع المصرفي، البالغ عددها 38 بنكًا رؤوس أموالها المدفوعة بقيمة 47.4 مليار جنيه منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016 حسب جريدة المال.

وتحركت البنوك بمجرد تعويم العملة لإعادة هيكلة رؤوس أموالها، وزيادة رأس المال المدفوع وتقوية حقوق الملكية من خلال احتجاز الأرباح والحصول على قروض خارجية من المؤسسات الدولية أو المجموعات المالكة لمقابلة انخفاض تقييم الجنيه مقابل الدولار بنحو 100%.

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفاع رؤوس أموال البنوك إلى 147.148 مليار جنيه، بنهاية مايو الماضي، مقابل 101694 بنهاية أكتوبر 2016، قبل تعويم العملة المحلية 3 أيام.

ويوجد في مصر 38 بنكًا وفرعًا أجنبيًا، قبل إتمام التخارج الرسمي للبنك الأهلي اليوناني الذي يسعى حاليًا في إجراءات بيع محافظه لأحد البنوك المحلية.