مصرع ربة منزل تحت عجلات القطار بسوهاج

23 أغسطس 2018 - 12:17 م

لقيت اليوم الخميس، سيدة مصرعها عقب اصطدام القطار رقم 987 مكيف القادم من سوهاج فى اتجاه القاهرة، أثناء عبورها من مزلقان الزهراء القبلى بدائرة مركز طما لحظة مرور القطار.

كان اللواء هشام الشافعي مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لمتابعة الحالة الأمنية بمحطة طما، يفيد بوفاة سيدة عقب اصطدام قطار بها لحظة عبورها المزلقان وهو مغلق.

وبالفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث مركز شرطة طما بوفاة ربة منزل مجهولة الهوية، عقب اصطدام القطار رقم 987 مكيف قادم من سوهاج إلى القاهرة حال عبورها من مزلقان الزهراء القبلى دائرة المركز دون أن تنتبه لمرور القطار.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى، وجار عمل نشرة بوصاف ربة المنزل للتعرف عليها، وتحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



