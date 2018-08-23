» سما المصري تثير الجدل بخروف العيد

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عيد الاضحى

سما المصري

خروف

نشرت الفنانة سما المصري، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مع خروف العيد قبل ذبحه، بأول أيام عيد الأضحى.

وعلقت سما المصري، على الصورة قائلة: "استنوا الفيديو بتاع الخروف اللي مصر كلها هتضحك عليا فيه، الخروف بهدلني يا جدعان ".


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