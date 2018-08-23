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مصرع وإصابة 31 شخصًا في انقلاب أتوبيس رحلات

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التصريح بدفن ضحايا انقلاب أتوبيس رحلات بالمنيا

متابعات - الدويني فولي

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لقي شخص مصرعه وأصيب 30 آخرين في انقلاب أتوبيس رحلات على طريق الصاعدة بمدينة نويبع، اليوم الخميس، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نويبع المركزي.

تلقي اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، اليوم، إخطارًا من العميد مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد انقلاب حافلة سياحية "غربية رقم 58"، تنقل طلاب مصريين كانت قادمة من القاهرة لقضاء الإجازة، وذلك على الطريق الدولي بالقرب من منطقة الصاعدة بمدينة نويبع في طريقها إلى مدينة طابا، وأسفر الحادث عن مصرع شخص ويدعى "أحمد سمير الطوخي عواد شرف" من القاهرة 22 سنة، وإصابة 30 آخرين بينهم سائق الحافلة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نويبع العام، وانتقل 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن جميع حالات المصابين مستقرة وتتنوع بين كسور وسجحات وكدمات ومعظم المصابين يخرجون اليوم.

في سياق متصل قال مصدر أمني، إن السبب في انقلاب الحافلة هو فرامل الأتوبيس، حيث فشل السائق في السيطرة على الأتوبيس بمنطقة الصاعدة، مما ترتب عليه انقلاب الحافلة، وتم إخطار نيابة نويبع العامة للتحقيق وسماع أقوال المصابين.

جدير بالذكر أن منطقة الصاعدة هي منزل شديد الخطورة يبلغ طولها نحو 30 كيلو متر، ومزودة بعلامات إرشادية للسائقين، بحيث توضح السرعة المقررة، وعد الضغط على مكابح السيارة أو الحافلة.


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