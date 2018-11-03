أحمد موسى لأول مرة يشيد بـ"أبوتريكة".. هذا ما قاله

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وجه الإعلامي أحمد موسى، انتقادت لاذعة لعدم رد اللاعب السابق وائل جمعة، على استفزازات ستوديو "بي إن سبورن" خلال تحليلهم مباراة الأهلي والترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج" على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "استغربت من موقفه الضعيف وعدم رده على استفزازات ستوديو بي إن سبورت.. كانوا بيقسموا عليه وهو قاعد سرحان وخايف على مرتبه اللى كان في يوم كابتن نادي الأهلي.. كان في حالة ذل".
وأضاف: "كنت أتمنى أن يكون محمد أبو تريكة مكان وائل جمعة ليدافع عن الأهلي".


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