السعودية تعلق الدراسة يوم الأحد في مكة وجدة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، السبت، تعليق الدراسة في مكة المكرمة وجدة ورابغ وخليص، الأحد بسبب التقلبات الجوية، والأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة. يأتي ذلك حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، وانطلاقا من التحذيرات الصادرة عن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة.
وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من سيول منقولة من مناطق شرق محافظة الليث باتجاه مزلقان غميقة، وذلك إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها مراكز شرق الليث اليوم السبت والتي سالت على إثرها الأودية والشعاب.
كما حذرت مديرية الدفاع المدني من سيول أخرى في أودية جنوب منطقة مكة المكرمة وكذلك الكامل وخليص.
من جانب آخر، أهاب الدفاع المدني بالمواطنين قاطني محافظة جدة وما جاورها، باتباع تعليمات الدفاع المدني في ظل استمرار هطول الأمطار على المحافظة، والابتعاد عن التيارات الكهربائية وتجمعات المياه وأعمال الصيانة على الأسطح.