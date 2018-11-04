برشلونة يحول تأخره أمام رايو فاليكانو لفوز

04 نوفمبر 2018 - 12:55 ص

أفلت برشلونة، السبت، من السقوط في فخ الهزيمة أمام مضيفه رايو فاليكانو، بالتغلب عليه بـ3 أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).

تقدم برشلونة بهدف عن طريق الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 11 من زمن اللقاء.

وعاد رايو فاليكانو بهدفين عبر خوسي أنخيل بوزو وألفارو غارسيا في الدقيقتين 35 و57 من زمن المباراة.لكن برشلونة تدارك الأمر، وأفلت من الهزيمة، وقلبها لفوز بهدفين عبر الفرنسي عثمان ديمبلي وسواريز في الدقيقتين 87 و90 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، ابتعد برشلونة بالقمة برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر.

وفي نفس الجولة، تلقى فالنسيا الهزيمة من ضيفه جيرونا بهدف نظيف.

أحرز هدف اللقاء الوحيد بيري بونس في الدقيقة 48 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، ارتقى جيرونا للمركز التاسع برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

